POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Wittlich (ots)

Am Montag, den 06.10.2025 in der Zeit zwischen 13:45 - 14:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen auf dem DM-Parkplatz in Wittlich ordnungsgemäß abgestellten PKW. Am beschädigten PKW entstanden Streifschäden an dem hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Unfallbeteiligung bekannt zu geben.

Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

