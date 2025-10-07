Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Kinderscooters

Wittlich (ots)

Am Montag, den 06.10.2025 zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein Kinderscooter, welcher morgens am Fahrradständer der Georg-Meistermann-Grundschule in Wittlich abgestellt worden war, durch unbekannte Täter entwendet. Der Kinderscooter konnte später in Wittlich in der Neustraße - Ecke Burgstraße aufgefunden werden.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

