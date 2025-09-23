Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (22.09.25) bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen 28-Jährigen festgenommen. Gegen den niederländischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlich versuchten Betruges. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 20-tägige Haftstrafe abwenden.
