Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchte Straftäterin in Reisebus festgenommen

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag (22.09.25) kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen Fernreisebus in Kehl an der Europabrücke. Eine 58-Jährige wies sich dabei mit einem serbischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung der Personalien wurden gleich zwei Ausschreibungen zur Festnahme festgestellt. Wegen Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz und unerlaubter Einreise wurde sie zu 75 und 90 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. Da sie die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt sie nun 165 Tage in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell