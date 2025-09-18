Feuerwehr Detmold

FW-DT: Korrektur: Kellerbrand Wittekindstraße

Detmold (ots)

Am heutigen Donnerstag, wurde die Feuerwehr Detmold um 10:55 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Betrieb an der Wittekindstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits Brandgeruch aus dem Gebäude. In einem Kellerrraum war ein Aggregat in Brand geraten. Durch das schnelle und besonnene Handeln des Betriebspersonals, wie z.B. das Einweisen der Einsatzkräfte, konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in den Keller vor und konnte das Feuer zügig löschen. Das Gebäude wurde anschließend kontrolliert und belüftet. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell