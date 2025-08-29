Feuerwehr Detmold

FW-DT: Einsatz am Gymnasium Leopoldinum - Natrium unschädlich gemacht

Detmold (ots)

Am heutigen Freitag um 13:35 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zum Gymnasium Leopoldinum an der Hornschen Straße gerufen. In einem Chemieraum war festgestellt worden, dass ein Behälter mit Natrium undicht geworden war und bereits leicht mit Feuchtigkeit in Kontakt stand.

Um eine sichere Neutralisation zu gewährleisten, wurde das Natrium in kleinen Portionen auf dem Schulhof des Gymnasiums unter kontrollierten Bedingungen mit Wasser beaufschlagt. Dabei kam es zu kurzen, kontrollierten Reaktionen, durch die das Gefahrstoffmaterial vollständig unschädlich gemacht werden konnte. Dieses Vorgehen wurde in Zusammenarbeit mit einem Fachberater abgestimmt. Der Schulhof war während des gesamten Einsatzes weiträumig abgesperrt.

Da sich die Arbeiten insgesamt rund zweieinhalb Stunden hinzogen, wurde zur Sicherstellung des Grundschutzes für das Stadtgebiet der Löschzug Mitte zur Feuer- und Rettungswache am Gelskamp alarmiert.

Für Schülerinnen und Schüler sowie für Bürgerinnen und Bürger bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

