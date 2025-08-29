PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Detmold

FW-DT: Rauchentwicklung im Industriegebäude

Detmold (ots)

Gestern Nachmittag kam es zu einem Vorfall in einem Industriebetrieb an der Ernst-Hilker-Straße. Heißes Öl trat aufgrund eines technischen Defektes aus. In diesem Zustand war das Öl hoch explosiv. Ein Trupp unter Atemschutz drang zu der Schadensstelle vor und verschloß sie. Anschließend wurde das Gebäude massiv belüftet. Hier kam auch der Abrollbehälter Sonderlöschmittel mit einem Hochleistungslüfter zum Einsatz. Das Fahrzeug des Kreises Lippe ist in Bad Salzuflen stationiert. Die Feuerwehr war mit 60 Feuerwehrleuten aus den Einheiten Hauptamt, Mitte und Nord im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Pressesprecher im Einsatzdienst
Oliver Böttcher
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org
www.feuerwehr-detmold.org

