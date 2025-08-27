Feuerwehr Detmold

FW-DT: Gefahrstoffaustritt auf der Lemgoer Straße

Kreuzung B66

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Am heutigen Nachmittag um 15:21 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold unter dem Einsatzstichwort ABC-3 - Gefahrstoffaustritt zur Lemgoer Straße / Ecke B66 (Südumgehung) alarmiert.

Eine landwirtschaftliche Maschine hatte aus bislang ungeklärter Ursache rund 200 Liter eines Düngemittels verloren. Das Fahrzeug war mit insgesamt etwa 4.000 Litern beladen. Die Flüssigkeit lief auf die Fahrbahn und führte dort zu einer erheblichen Verunreinigung.

Nach dem Abdichten des Lecks durch eine Fachfirma konnte das ausgelaufene Düngemittel umgepumpt werden. Die Feuerwehr streute den betroffenen Bereich mit Chemikalienbinder ab und unterstützte die abschließende Reinigung der Straße. Zur weiteren Säuberung wurde eine Kehrmaschine der Feuerwehr Lemgo hinzugerufen, die allerdings nicht zum Einsatz kommen musste. Nach Kontrolle durch die Polizei konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Gegen 17:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Einsatz waren Kräfte des Hauptamtes, des Löschzugs Nord, des Löschzugs Mitte sowie die Unterstützung aus Lemgo.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell