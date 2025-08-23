Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall am Nordring

Detmold (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es an der Kreuzung Nordring / Bad Meinberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw miteinander kollidierten.

Die Feuerwehr Detmold unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Der Rettungsdienst versorgte die beteiligten Personen.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Kreuzung zu starken Verkehrsbehinderungen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell