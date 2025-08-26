Feuerwehr Detmold

FW-DT: Küchenbrand in der Emilienstraße

Um 16:03 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Zimmerbrand in der Emilienstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es im 1. Obergeschoss der Technischen Hochschule in einer Küche zu einem Brand gekommen war. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und ein Übergreifen auf andere Räume konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Anschluss wurde das Objekt belüftet.

Die Feuerwehr Detmold war mit der Löschgruppe Hiddesen, dem Löschzug Mitte, dem hauptamtlichen Personal sowie dem Rettungsdienst vor Ort. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.

