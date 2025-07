Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Warnung vor reisenden Dachdeckern

Morbach und Kleinich (ots)

Am Dienstag,08.07.2025 und Mittwoch,09.07.2025, wurden Hauseigentümer im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Morbach durch "reisende Dachdecker", Reparaturarbeiten an ihren Dächern angeboten. Vorab wurde ein viel zu günstiger Preis für die Reparatur ausgehandelt. Kurz nach dem Beginn der Arbeit wurde jedoch von der Vereinbarung abgesehen und die "Dachdecker" verlangten plötzlich einen erheblich höheren Preis. Nachdem die betroffenen Bürger die Polizei einschalteten oder damit drohten, verließen die "Helfer" fluchtartig die Örtlichkeit. Die "reisenden Dachdecker" wollen die Kunden durch ein günstiges Angebot zum mündlichen Vertrag locken und im Nachhinein mehr Geld herausschlagen. Meist sind diese mit unbeschrifteten Kleinbussen mit in- oder ausländischen Kennzeichen unterwegs. Die Polizei warnt die Bevölkerung vor solchen "Haustürgeschäften", zumal es keinerlei Garantie gibt. Falls Ihnen solche "Haustürgeschäfte angeboten werden und ihnen dies unseriös vorkommt, melden sie sich bitte unmittelbar bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

