POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 327 vor Thiergarten

Allenbach (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, dem 08.07.2025, 17:00 Uhr und Mittwoch, dem 09.07.2025, 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der B269, in Höhe der Einfahrt zur L163, zu einem Diebstahl an einem geparkten LKW- Anhänger. Durch die bislang unbekannten Täter wurden neben den Bordwänden und Rungen des Anhängers auch insgesamt zehn Spanngurte entwendet. Zeugen, die im o.g. Tatzeitraum verdächtige ...

mehr