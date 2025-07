Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Gimbweiler - Zaunpfahl beschädigt

Gimbweiler (ots)

Am Morgen des 07.07.2025, kam es gegen 09:45 Uhr, in der Straße "Zum Pfaffenacker" in Gimbweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach kollidierte ein weißer LKW beim Wenden mit einem Zaunpfahl und entfernte sich anschließend, ohne Schadensregulierung von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Lkws/ des Fahrers. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de entgegengenommen.

