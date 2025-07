POL-PDTR: Diebstahl an geparktem LKW- Anhänger

Idar-Oberstein (ots) - Am 07.07.205 gegen 19:07 Uhr kam es auf der K37 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei befuhr ein PKW die K37 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Hintertiefenbach. Ein bisher unbekannter Fahrer befuhr ebenfalls die K37 in entgegengesetzter Fahrtrichtung, als dieser in einer Kurve aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Um ein Zusammenstoß zu ...

