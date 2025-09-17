Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall am Hasselter Platz

Am heutigen Mittwoch, wurde die Feuerwehr Detmold um 11:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Hasselter Platz alarmiert.

Ein Kleintransporter war im Kreuzungsbereich aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Straßenlaterne geprallt. Eine Person wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden darin, die Einsatzstelle abzusichern, den Brandschutz sicherzustellen sowie auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel aufzunehmen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

