Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei erwischt Jugendliche auf der BAB 60 beim Autofahren

Steinebrück (ots)

Am frühen Samstagabend (23.8.2025) kontrollierte die Bundespolizei auf der BAB 60, Grenzübergang Steinebrück, einen 15- und 16-jährigen Jugendlichen.

Beide reisten zuvor in einem Nissan Micra mit französischer Zulassung aus Belgien kommend ein. Am Steuer saß der 15-Jährige. Als Reiseziel gaben sie Frankreich an. Die Jugendlichen konnten sich nicht ausweisen; zudem erklärten sie, keinen Kontakt zu ihren Eltern zu haben.

Die beiden Jungen wurden zum Revier in Prüm mitgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Jugendhilfeeinrichtung in Trier übergeben.

Beide müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht, der 15-Jährige zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen den Halter des Fahrzeugs wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

