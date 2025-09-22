PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

Kehl (ots)

Am 20. September 2025 kontrollierte die Bundespolizei an der Kehler Europabrücke ein mit fünf Personen besetztes Fahrzeug, bei denen es sich um vier libanesische sowie einen armenischen Staatsangehörigen handelte.

Hierbei konnte der 34-jährige Fahrer einen gültigen armenischen Reisepass sowie einen französischen Aufenthaltstitel vorzeigen, seine vier Mitfahrer verfügten über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente.

Nach ersten Ermittlungen durch die zuständige Bundespolizeiinspektion Offenburg hatten die vier libanesischen Staatsangehörigen die Fahrt von Frankreich nach Deutschland über ein Dienstleistungsunternehmen zur Personenbeförderung gebucht, wobei der armenische Staatsangehörige als Fahrer fungierte.

Gegen den 34-jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet, die vier Mitfahrer erhalten Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde allen Personen die Einreise verweigert und sie wurden nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

