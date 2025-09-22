Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Hindernis auf die Gleise gelegt/Bundespolizei ermittelt

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte haben am Abend des 19. September 2025 eine Kabelschachtabdeckung aus Metall auf die Gleise am südlichen Ende des Bahnhofs Offenburg gelegt. Der Lokführer eines Regionalzuges in Richtung Basel konnte bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Offenburg auf Gleis fünf nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr gegen 20:45 Uhr das Hindernis. Hierdurch wurde das Triebfahrzeug leicht beschädigt, konnte die Fahrt aber nach Begutachtung durch einen Techniker weiter fortsetzen. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Derzeit liegen keinerlei Erkenntnisse zu möglichen Tatverdächtigen vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

