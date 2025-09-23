PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 21-Jähriger mit gestohlenem E-Roller unterwegs

Offenburg (ots)

Am Montagabend (22.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen französischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien verlief neagtiv, nicht aber die seines mitgeführten E-Rollers. Dieser war zur Eigentumssicherung ausgeschrieben, da er im letzen Monat gestohlen worden war. Der 21-Jährige konnte keinen Besitznachweis erbringen und gab spontan an er habe den Roller ausgeliehen, konnte aber nicht sagen von wem. Er muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Hehlerei rechnen. Der Roller wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:19

    BPOLI-OG: Mehrfach gesuchte Straftäterin in Reisebus festgenommen

    Kehl (ots) - Am Montagnachmittag (22.09.25) kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen Fernreisebus in Kehl an der Europabrücke. Eine 58-Jährige wies sich dabei mit einem serbischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung der Personalien wurden gleich zwei Ausschreibungen zur Festnahme festgestellt. Wegen Vergehen gegen das ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:55

    BPOLI-OG: Hindernis auf die Gleise gelegt/Bundespolizei ermittelt

    Offenburg (ots) - Bislang unbekannte haben am Abend des 19. September 2025 eine Kabelschachtabdeckung aus Metall auf die Gleise am südlichen Ende des Bahnhofs Offenburg gelegt. Der Lokführer eines Regionalzuges in Richtung Basel konnte bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Offenburg auf Gleis fünf nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr gegen 20:45 Uhr das Hindernis. Hierdurch wurde das Triebfahrzeug leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren