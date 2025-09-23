Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 21-Jähriger mit gestohlenem E-Roller unterwegs

Offenburg (ots)

Am Montagabend (22.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen französischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien verlief neagtiv, nicht aber die seines mitgeführten E-Rollers. Dieser war zur Eigentumssicherung ausgeschrieben, da er im letzen Monat gestohlen worden war. Der 21-Jährige konnte keinen Besitznachweis erbringen und gab spontan an er habe den Roller ausgeliehen, konnte aber nicht sagen von wem. Er muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Hehlerei rechnen. Der Roller wurde sichergestellt.

