Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sportmotorrad entwendet

Limburgerhof (ots)

Zu einem Diebstahl eines Sportmotorrades (Sportenduro) kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Landauer Straße. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug, welches lediglich für sportliche Events/Rennen vorgesehen ist und deshalb über keine Zulassung und Kennzeichen verfügt, über Nacht in der Tiefgarage des Anwesens abgestellt. Als er morgens in die Garage ging, stellte er fest, dass das Motorrad nicht mehr dastand. Der Wert des Motorrades wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell