Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach der Versammlung "Frieden, Demokratie, Armut (Rentner), Tiermorde Türkei" sowie zwei Gegenversammlungen in Neunkirchen

Die Polizei zieht Bilanz

Neunkirchen / Saarbrücken (ots)

Am heutigen Samstag (26. Juli 2025) fanden in der Neunkircher In-nenstadt gleich mehrere Versammlungen statt. Unter dem Motto "Frieden, Demokratie, Armut (Rentner), Tiermorde Türkei" versammelten sich ab etwa 13:00 Uhr ca. einhundert Personen zu einem Aufzug, der sich durch die Innenstadt bewegte. Parallel hierzu fanden zwei Gegenversammlungen statt: Eine stationäre Kundgebung des Bündnisses "Neunkirchen für Vielfalt" unter dem Motto "Keine rechten Ideologien in Neunkirchen" auf dem Lübbener Platz sowie ein weiterer Aufzug unter dem Motto "Demonstration gegen Faschismus und Rassismus". Die Polizei begleitete alle Versammlungen mit starken Einsatzkräften und zieht insgesamt eine überwiegend positive Bilanz. Auch die Versammlungsbehörde des Landkreises Neunkirchen begleitete den polizeilichen Einsatz.

Die Teilnehmenden der Versammlung "Frieden, Demokratie, Armut (Rentner), Tiermorde Türkei" sammelten sich gegen 13:00 Uhr in der Stummstraße. Gegen 14:15 Uhr startete der Aufzug und führte über den Unteren Markt, Lutherstraße, Brückenstraße, Wellesweilerstraße, Bahnhofstraße, Wilhelmstraße, Brückenstraße, Lindenallee, Hammergraben und Pasteurstraße zurück zum Stummplatz. Dort fand die Abschlusskundgebung statt. Die Versammlung verlief ohne größere Störungen.

Die stationäre Gegenversammlung auf dem Lübbener Platz begann um 12:30 Uhr und dauerte bis etwa 16:00 Uhr. Sie stand unter dem Motto "Keine rechten Ideologien in Neunkirchen" und wurde vom Bündnis "Neunkirchen für Vielfalt" organisiert. Rund 120 Personen nahmen daran teil. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

Der Aufzug "Demonstration gegen Faschismus und Rassismus" mit etwa 50 Teilnehmenden setzte sich ebenfalls gegen 13:00 Uhr in Bewegung. Es kam zu verbalen Provokationen zwischen den Teilnehmenden verschiedener Lager. Die Polizei schritt konsequent ein und trennte die Gruppen, um ein direktes Aufeinandertreffen zu verhindern. Zu nennenswerten Ausschreitungen kam es nicht.

Trotz der verschiedenen Aufzüge, der Gegenversammlungen sowie des regulären Wochenendbetriebs in der Innenstadt Neunkirchen kam es nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell