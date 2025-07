Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer Brandserie in Saarbrücken vom 22.07.2025

Schneller Fahndungserfolg

Saarbrücken (ots)

Die am gestrigen Dienstag (22.07.2025) um 13:24 Uhr veröffentlichte Fahndung nach dem Tatverdächtigen einer Brandserie Ende Mai in Saarbrücken-Burbach (Originaltitel der Pressemitteilung: POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer Brandserie in Saarbrücken - Die Polizei des Saarlandes bittet um Mithilfe) wird hiermit zurückgenommen.

Im Zusammenhang mit der Brandserie konnte noch am gestrigen Tag eine Person festgenommen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. Die Medienvertreter werden gebeten, die Bilder und das Video der gesuchten Person zu löschen.

Weitere Angaben zur Person und Hintergründen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

