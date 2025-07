Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt mehrere Waffen

Aachen - Heinsberg (ots)

Die Bundespolizei hat im Rahmen von Kontrollen im Grenzraum bei drei Personen eine Schreckschusswaffe, zwei Einhandmesser und einen Teleskopschlagstock aufgefunden.

Am Dienstagabend hat die Bundespolizei bei einer Kontrolle in Eschweiler bei einem 21-jährigen Griechen eine Schreckschusswaffe und einen Teleskopschlagstock aufgefunden. Für die Schreckschusswaffe benötigt man nach dem deutschen Waffengesetz einen kleinen Waffenschein, den er auch auf Aufforderung aushändigte. Bei der weiteren Durchsuchung seines Personenkraftwagens fand man zudem in der Mittelkonsole noch einen Teleskopschlagstock. Dieser ist nach dem Waffengesetz nicht erlaubt und wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Im Anschluss belehrte man den Betroffenen über den Verstoß gegen das Waffengesetz und fertigte eine Anzeige. Danach konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Nur eine Stunde später wurde auf einem Streifenweg auf der Monheimsallee in Aachen bei einem 33-jährigen Iraker ein Einhandmesser festgestellt. Dieses war nach dem Waffengesetz auch als verboten eingestuft. Man beschlagnahmte dieses und fertigte wiederum eine Anzeige. Er konnte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen.

Bereits am Nachmittag wurde zudem noch in einer Kontrollstelle in Tüddern/Kreis Heinsberg bei einem 30-jährigen Polen ein Einhandmesser beschlagnahmt. Er wurde auch zur Anzeige gebracht.

Die drei Personen müssen jetzt mit Sanktionen durch die zuständigen Behörden rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell