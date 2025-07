Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Festnahmen durch Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf - Einer kann die Geldstrafe nicht begleichen

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (09.07.2025) stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein türkischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Kayseri/Türkei vor. Hier ergab sich, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Beleidigung gegen den im Januar 2025 Verurteilten erlassen hatte. Da sich der in Duisburg lebende Mann der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde die Fahndung veranlasst. Die Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro konnte der 46-Jährige vor Ort jedoch nicht begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 40 Tagen nicht abwenden. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verurteilte den Justizbehörden überstellt.

Drei Stunden später wurde ein 53-jähriger deutscher Staatsangehöriger festgestellt, der beabsichtigte, nach Madrid/Spanien zu fliegen. Eine stichprobenartige Ausreisekontrolle durch die Bundespolizisten ergab, dass die Staatsanwaltschaft Berlin nach dem Mann suchte. Im Januar dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gegen den im Februar 2024 Verurteilten erlassen. Da sich der Berliner auf die Ladung zum Strafantritt nicht gestellt hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Doch dieser Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 20 Tagen abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 800 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

