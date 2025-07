BPOL NRW: Ferienzeit am Flughafen Köln/Bonn: Bundespolizei gibt Tipps für einen stressfreien Start in den Urlaub

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Ferienzeit am Flughafen Köln/Bonn: Bundespolizei gibt Tipps für einen stressfreien Start in den Urlaub

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 9. Juli 2025 - Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen starten am 14. Juli und mit ihnen beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Am Flughafen Köln/Bonn wird es aber schon ab dem kommenden Wochenende spürbar voller. Die Bundespolizei am Flughafen rechnet in den nächsten Wochen mit besonders hohem Passagieraufkommen und gibt allen Reisenden ein paar praktische Tipps für einen entspannten Ferienbeginn.

Früh genug losfahren - besser mit Zeitpuffer

Wer fliegt, sollte frühzeitig am Flughafen sein - idealerweise zwei bis zweieinhalb Stunden vor dem Abflug. So bleibt genug Zeit für Check-in, Sicherheitskontrolle und - je nach Reiseziel - auch für die Passkontrolle. Besonders an den Wochenenden oder bei Flügen außerhalb Europas kann es an einzelnen Stellen zu Wartezeiten kommen.

Sind die Ausweisdokumente gültig? Bitte rechtzeitig prüfen!

Immer wieder stehen Reisende vor einem Problem: Der Reisepass ist abgelaufen oder liegt noch zu Hause. Deshalb unser Rat: Bitte schon ein paar Tage vor dem Abflug nachsehen, ob Ausweis oder Reisepass noch gültig sind - und ob alle mitreisenden Kinder ein eigenes Dokument haben. Für viele Länder außerhalb der EU ist außerdem ein Reisepass nötig - manchmal auch ein Visum.

Was darf mit ins Handgepäck - und was nicht?

Um die Sicherheitskontrollen möglichst schnell zu durchlaufen, hilft gute Vorbereitung:

Flüssigkeiten nur in Behältern bis 100 ml

Alle Behälter in einem wiederverschließbaren 1-Liter-Plastikbeutel

Keine spitzen, scharfen oder gefährlichen Gegenstände im Handgepäck

Informationen dazu gibt es auch auf der Website www.bundespolizei.de

"Wir wünschen gute Reise und schöne Ferien"

Die Beamtinnen und Beamten sind in den kommenden Wochen mit verstärkten Teams für die Sicherheit der Reisenden im Einsatz. Wir bitten um ein bisschen Geduld, falls es mal etwas voller wird - und stehen jederzeit gerne für Fragen oder Hilfe zur Verfügung."

Die Bundespolizei wünscht allen Reisenden einen angenehmen Flug, erholsame Ferien und eine sichere Heimkehr

