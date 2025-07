Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: LKW reißt Schranke an Bahnübergang in Echthausen ab

Wickede-Echthausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (8.Juli) hat ein Lastwagen eine Schranke an einem Bahnübergang in der Von-Lilien-Straße in Wickede-Echthausen abgerissen.

Den Angaben des Unfallfahrers zufolge, überquerte dieser den Bahnübergang, um unmittelbar danach links abzubiegen. Durch eine entgegenkommende Fahrradfahrerin verzögert sich der Abbiegevorgang jedoch. Noch auf dem Bahnübergang stehend, schloss sich die Schrankenanlage und ein Schrankenbaum prallte auf den Sattelauflieger.

Aus Furcht, dass jedem Moment ein Zug kommen könnte, fuhr der LKW-Fahrer los und verließ den Bahnübergang. Hierbei riss er den Schrankenbaum vollständig ab.

Ersten Schätzungen zufolge, beläuft sich die Schadenshöhe auf 10.000 bis 15.000 Euro. Mit Verzögerungszeiten von lediglich 7 Minuten waren die Auswirkungen auf den Zugverkehr allerdings gering.

