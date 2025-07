Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren bei dem Überqueren der Gleise.

Bochum (ots)

Am 8. Juli meldete der Lokführer eines Regional Expresses (Zuglauf Iserlohn - Essen Hbf) der Bundespolizei, dass er aufgrund mehrerer Personen im Gleisbereich eine Schnellbremsung durchführen musste. Ob Personen verletzt wurden, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Sofort verlegten Streifen der Bundespolizei aus Bochum und Dortmund zu der in einem Bochumer Ortsteil genannten Stelle. Bei Eintreffen gegen 14:00 Uhr war die Feuerwehr Bochum bereits mit starken Kräften vor Ort. Der 57-jährige Triebfahrzeugführer gab an, dass kurz vor dem Zug drei Personen die Bahngleise überquerten. Der Deutsche leitete eine Schnellbremsung ein. Ob alle Personen den Gleisbereich wieder verlassen hatten, konnte er aufgrund eines Schocks nicht angeben. Nachdem ein Teil der Strecke, der Nahbereich und das angrenzende Buschwerk durch die Feuerwehr und die Bundespolizei mehrmals abgesucht worden waren, setzte die Feuerwehr zur weiteren Absuche eine Drohne ein. Auch die Suche mit dem technischen Gerät blieb erfolglos. Somit konnten eine oder mehrere verletzte Personen ausgeschlossen werden. Auch in dem Zug verletzte sich durch die Gefahrenbremsung niemand. Nachdem alle Einsatzkräfte den Gleisbereich wieder verlassen hatten und der Ersatztriebfahrzeugführer eingetroffen war, setzte der Zug seine Fahrt in Richtung Essen Hauptbahnhof fort. Aufgrund des Vorfalls kam es zu erheblichen Verspätungen und mehrere Züge fielen aus.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur von dem Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Durch den entstehenden Luftsog können bei durchfahrenden Zügen unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält.

Präventionshinweise gibt es u.a. im Internet unter:

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen dem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell