Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer Brandserie in Saarbrücken

Die Polizei des Saarlandes bittet um Mithilfe

Saarbrücken (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai 2025 (Donnerstag auf Freitag) kam es im Stadtteil Burbach zu einer schweren Brandserie. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Mordes, der besonders schweren Brandstiftung, Brandstiftung sowie Sachbeschädigung in mehreren Fällen nach einem unbekannten Mann und bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es in der Tatnacht zu insgesamt vier Brandstiftungen, bei denen erheblicher Sachschaden entstand.

- 29. Mai 2025, gegen 23:00 Uhr:

Der bislang Unbekannte betrat ein Mehrfamilienhaus "Burbacher Markt 2" in 66115 Saarbrücken-Burbach und legte dort mutmaßlich Feuer. Der Vorfall wurde durch eine Überwachungsanlage videodokumentiert. Sieben Personen erlitten hierbei eine Rauchgasvergiftung. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

- 29. Mai 2025, gegen 23:50 Uhr:

Nur kurze Zeit später setzte der Mann ein Gartenhaus in der "Fenner Straße 110" in 66115 Saarbrücken in Brand. Das Gartenhaus brannte vollständig ab. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

- 30. Mai 2025, kurz nach Mitternacht (ca. 00:00 Uhr):

Kurz danach setzte er hinter dem Anwesen "Luisenthaler Straße 52" in 66115 Saarbrücken Gegenstände in Brand. Hierdurch entstand an der Fassade des Wohngebäudes ein massiver Hitzeschaden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

- 30. Mai 2025, gegen 00:10 Uhr:

Im unmittelbaren Anschluss setzte er im Bereich "Im Füllengarten 102" schließlich ein geparkten PKW in Brand, der dabei völlig ausbrannte. Auch hier entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Angesichts der engen zeitlichen und räumlichen Abfolge geht die Polizei derzeit von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus. Insbesondere durch die Brandlegung im bewohnten Mehrfamilienhaus besteht der Verdacht des versuchten Mordes.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Tatverdächtige bei der ersten Tat durch eine Videoüberwachung aufgenommen. Die Polizei veröffentlicht nun Bild und Videomaterial, um Hinweise zur Identität des Mannes zu erlangen.

Zeugen, die Angaben zum vorliegenden Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Saarbrücken unter der Telefonnummer 0681 / 962-2133 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

