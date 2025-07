Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Präventionsveranstaltung Einbruchschutz

Die Kriminalpolizei informiert

Ein Dokument

Saarbrücken (ots)

Ferienzeit ist Einbruchszeit. Vor dem Hintergrund der in Saarbrücken gerade zu Ferienbeginn registrierten Einbrüche, lädt das Landeskriminalamt (LKA) am kommenden Dienstag, 22.07.2025, von 17:00 - 18:30 Uhr zu einer Präventionsveranstaltung zum Thema Einbruch und Einbruchschutz in die Aula der Landespolizeidirektion in Saarbrücken ein.

Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene aus dem Saarbrücker Quartier Rotenbühl sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Saarbrücken, die Informationen und Hilfsangebote rund um das Thema Einbruchsschutz erhalten möchten.

Im Rahmen kurzer Impulsvorträge werden Aspekte rund um die Themen Einbruch und Einbruchschutz anschaulich dargestellt. Im Anschluss stehen unsere Experten des LKA für weitere Fragen in diesem Kontext zur Verfügung.

Veranstaltungsörtlichkeit:

Landespolizeidirektion Saarland

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Gebäude A1 "Aula"

Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Jedoch wird aufgrund der bestehenden Raumkapazitäten darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung auf insgesamt 90 Personen begrenzt ist.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell