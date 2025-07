Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Großeinsatz gegen illegales Glücksspiel im Saarland

Saarbrücken/Großrosseln (ots)

In den späten Abendstunden am gestrigen Donnerstag, 10.07.2025, führten Ermittlerinnen und -ermittler des Landeskriminalamts (LKA) Saarland gemeinsam mit weiteren Behörden sowie Spezialeinheiten der Landespolizeidirektion einen umfangreichen Einsatz gegen illegales Glücksspiel durch. Der Schwerpunkt der Maßnahme fokussierte sich auf die Straße Bremerhof in Grossrosseln-Nassweiler, wo mehrere Spielhallen, Gaststätten sowie Geschäftsräume und Privatwohnungen der Betreiber durchsucht wurden.

Hintergrund der koordinierten Aktion sind laufende Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Saarbrücken u.a. wegen des Verdachts der Veranstaltung unerlaubten Glücksspiels. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in den betreffenden Lokalitäten unerlaubte Geldgewinnspielgeräte aufgestellt und zum Spielen angeboten.

Im Zuge der Durchsuchungen wurden gewerberechtliche Verstöße sowie illegales Glücksspiel festgestellt. Es wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt.

Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte der Landespolizeidirektion im Einsatz, darunter Spezialeinheiten sowie Beamte der französischen Gendarmerie Forbach, die im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unterstützten.

Innenminister Reinhold Jost: "Mit dem gestrigen Großeinsatz am Bremerhof haben wir ein deutliches Zeichen gesetzt: Der Rechtsstaat schaut nicht weg. Illegales Glücksspiel und Steuervergehen gehen häufig Hand in Hand mit weiteren Straftaten. Wer glaubt, er könne sich im Saarland rechtsfreie Räume schaffen, irrt gewaltig. Mein Dank gilt allen eingesetzten Kräften aus dem Saarland, wie auch von der Gendarmerie für ihren professionellen Einsatz. Die Maßnahmen an diesem Brennpunkt waren kein Einzelereignis, sondern Teil einer langfristig angelegten Strategie."

Weitere Informationen, insbesondere zur Anzahl der beschlagnahmten Beweismittel und zur Identität der Beschuldigten, können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden.

Die Behörden kündigten jedoch an, weiterhin konsequent gegen illegales Glücksspiel und damit zusammenhängende Straftaten vorzugehen.

Die Ermittlungen dauern an.

