PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einsatz bei Arla Foods

Pronsfeld (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam es bei Arla Foods in Pronsfeld zur Auslösung eines Brandmeldealarms hinsichtlich des mgl. Austritts eines Gefahrstoffes.

Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr der temporäre Austritt von Ammoniak infolge einer Leckage an einem Betriebssystem festgestellt.

Die Leckage konnte abgedichtet werden. Das betroffene Betriebsgebäude wurde gelüftet.Die Leckage war auf einen technischen Defekt an der Anlage zurückzuführen.

Vor Ort waren ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz, u.a. der Gefahrstoffzug des Eifelkreises.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 07:47

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Zell (Mosel)

    Zell (ots) - Im Zeitraum vom Donnerstag, dem 02.10.2025 gegen 16:00 Uhr bis Freitag, dem 03.10.2025 gegen 14:15 Uhr kam es in Zell im Bereich des Parkplatzes hinter der Verbandsgemeindeverwaltung zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen. Hierbei beschädigte der Täter vermutlich mit einem Schlüssel die geparkten Fahrzeuge. Zeugen des Vorfalls, sowie weitere geschädigte Personen werden gebeten sich mit der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 21:40

    POL-PDWIL: Rheinlandpokalspiel RW Wittlich - Eintracht Trier

    Wittlich (ots) - Am Dienstagabend, den 07.10.2025 um 19:30 Uhr fand das Rheinlandpokalspiel Rot-Weiß Wittlich gegen Eintracht Trier im Sportzentrum Wittlich statt. Das Spiel wurde unter besten Rahmenbedingungen ausgetragen und ca. 2200 Zuschauer (inkl. Kinder und Jugendliche) verfolgten die bis zum Schluss offene Partie. Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel erfreulicherweise ohne besondere Vorkommnisse. Lediglich ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 21:39

    POL-PDWIL: Sachbeschädigungen durch Graffitis

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, den 03.10.2025 bis zum 07.10.2025 besprühten unbekannte Täter ein Gebäude am "Schloßplatz" in Wittlich. Eine Hauswand wurde durch den Schriftzug "TBK" derart beschädigt, dass ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Am 08.10.2025 konnte im "Talweg" in Wittlich ein weiteres Graffiti an der Front eines Trafo-Hauses festgestellt werden. Auch hier konnten u.a. der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren