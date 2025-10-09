Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einsatz bei Arla Foods

Pronsfeld (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam es bei Arla Foods in Pronsfeld zur Auslösung eines Brandmeldealarms hinsichtlich des mgl. Austritts eines Gefahrstoffes.

Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr der temporäre Austritt von Ammoniak infolge einer Leckage an einem Betriebssystem festgestellt.

Die Leckage konnte abgedichtet werden. Das betroffene Betriebsgebäude wurde gelüftet.Die Leckage war auf einen technischen Defekt an der Anlage zurückzuführen.

Vor Ort waren ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz, u.a. der Gefahrstoffzug des Eifelkreises.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell