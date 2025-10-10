PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht: Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, dem 02.10.2025, kam es in dem Zeitraum zwischen 18:30 - 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Supermarktes "Aldi Süd" in der Güterstraße in Bitburg. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort ordnungsgemäß abgestellten PKW. Dabei entstand ein Sachschaden unterhalb des Kofferraums. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Bitburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bitburg
Erdorfer Straße 10
54634 Bitburg
Telefon: 06561-96850
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

