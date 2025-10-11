Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Olzheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 06.10.2025 und Dienstag, 07.10.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 23 Einmündung zur K 164 zwischen Olzheim und Willwerath. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich aus Richtung Olzheim kommend in Richtung Prüm und überfuhr dabei die Verkehrsinsel an der Einmündung zur K 164 in Richtung Willwerath. Dadurch entstand Sachschaden an der Beschilderung der Verkehrsinsel. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Fahrzeug der Marke Renault. Zeugen, die ein entsprechendes Fahrzeug mit einem Frontschaden in der Nähe der Unfallstelle gesehen haben, werde gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

