PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Olzheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 06.10.2025 und Dienstag, 07.10.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 23 Einmündung zur K 164 zwischen Olzheim und Willwerath. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich aus Richtung Olzheim kommend in Richtung Prüm und überfuhr dabei die Verkehrsinsel an der Einmündung zur K 164 in Richtung Willwerath. Dadurch entstand Sachschaden an der Beschilderung der Verkehrsinsel. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Fahrzeug der Marke Renault. Zeugen, die ein entsprechendes Fahrzeug mit einem Frontschaden in der Nähe der Unfallstelle gesehen haben, werde gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 05:22

    POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wascheid (ots) - Am 09.10.2025 gegen 20:55 Uhr ereignete sich kurz vor dem Ortseingang Wascheid aus der Ortschaft Gondenbrett kommend eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei verließ ein bislang unbekannter PKW die Ortschaft Wascheid und befand sich in einem Kurvenbereich soweit mittig auf der Fahrbahn, dass eine in entgegengesetzter Richtung fahrende Verkehrsteilnehmerin mit ihrem roten Pkw Audi Kombi nach rechts ausweichen ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 00:02

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

    Großlittgen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, den 09.10.2025, 22:00 Uhr auf Freitag, den 10.10.2025, 09:45 Uhr kam es in Großlittgen in der Abteistraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Büroräumlichkeiten der Gaststätte und entwendeten dort u.a. mehrere Elektronikartikel. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Jegliche Hinweise zur Tat oder den ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 16:24

    POL-PDWIL: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Wittlich (ots) - Am Donnerstag, den 09.10.2025 (zw. 7:30 - 18:10 h), kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Altes Gymnasium" in Bitburg. Der ordnungsgemäß geparkte, graue VW Passat der Geschädigten wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der oder die Fahrer/in entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren