Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln und mit abgelaufener Hauptuntersuchung

Osann-Monzel (ots)

Am Samstag den 11.10.2025 gegen 11:35 Uhr wurde in der Bernkasteler Straße in Osann-Monzel ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land durch Beamte der Polizeiinspektion Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrzeugführer konnten Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Im Weiteren konnte festgestellt werden, dass der Termin zur Hauptuntersuchung vom PKW bereits seit mehr als acht Monaten überschritten war.

Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

