Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Traben-Trarbach (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025 zwischen 14:00 Uhr - 17:45 Uhr kam es in der Brückenstraße in Traben-Trarbach zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein unbekannter Fahrzeugführer rangierte auf dem dortigen Parkplatz und beschädigte hierbei den ordnungsgemäß abgestellten PKW einer 28-jährigen Frau aus Nordrhein-Westfalen an der Beifahrerseite. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

