POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hallschlag (ots)

Am 13.10.2025 kommt es gegen 09:00 Uhr auf B 421 zwischen Kronenburg und Hallschlag zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein schwarzer VW SUV mit Hamburger Kennzeichen fährt seit der Ortslage Kronenburg hinter einem weißen VW Passat. Der SUV überholt den Passat in einer Rechtskurve. Der Passat-Fahrer lenkt seinen PKW unvermittelt nach links, sodass der SUV-Fahrer ausweichen muss und die Schutzplanke linksseitig touchiert.

Der Passat-Fahrer setzt seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Es entsteht ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wird niemand.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet um Hinweise zu dem weißen VW Passat oder dem Unfallhergang an pipruem@polizei.rlp.de oder unter 06551/942-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

  12.10.2025 – 06:35

    POL-PDWIL: Mutwillige Störung von Telekommunikationseinrichtungen

    Traben-Trarbach OT: Wolf (ots) - In der Nacht vom 10.10.25 auf den 11.10.25 kam es in Traben-Trarbach (Ortsteil Wolf) zu mehreren Sachbeschädigungen an Wohnhäusern in der Wedenhofstraße. Hierbei schnitten unbekannte Täter die außen an der Hausfassade liegenden Internetkabel durch. Weitere Geschädigte oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  12.10.2025 – 04:26

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Seiwerath (ots) - Am Morgen des 08.10.2025 kam es gegen 06:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 32 zwischen Dürrbach und Seiwerath. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr aus Richtung Seiwerath kommend in Richtung Neustraßburg. Da das Fahrzeug teilweise auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs fuhr, musste dieser ausweichen. Das entgegenkommende Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. ...

    mehr
  12.10.2025 – 01:34

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

    Traben-Trarbach (ots) - Am Samstag, den 11.10.2025 zwischen 14:00 Uhr - 17:45 Uhr kam es in der Brückenstraße in Traben-Trarbach zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein unbekannter Fahrzeugführer rangierte auf dem dortigen Parkplatz und beschädigte hierbei den ordnungsgemäß abgestellten PKW einer 28-jährigen Frau aus ...

    mehr
