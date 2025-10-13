POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Hallschlag (ots)
Am 13.10.2025 kommt es gegen 09:00 Uhr auf B 421 zwischen Kronenburg und Hallschlag zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein schwarzer VW SUV mit Hamburger Kennzeichen fährt seit der Ortslage Kronenburg hinter einem weißen VW Passat. Der SUV überholt den Passat in einer Rechtskurve. Der Passat-Fahrer lenkt seinen PKW unvermittelt nach links, sodass der SUV-Fahrer ausweichen muss und die Schutzplanke linksseitig touchiert.
Der Passat-Fahrer setzt seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Es entsteht ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wird niemand.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet um Hinweise zu dem weißen VW Passat oder dem Unfallhergang an pipruem@polizei.rlp.de oder unter 06551/942-0.
