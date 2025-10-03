Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 03.10.2025

Diepholz (ots)

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 02.10.2025, gegen 17:20 Uhr befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines Pedelecs den Radweg der Schnepker Straße in Richtung Syke. Beim Queren der Gödestorfer Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, der aus der Gödestorfer Straße kam und nach rechts abbog. Die Fahrerin des Pedelecs wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242 - 9690 entgegen.

Syke - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 02.10.2025, gegen 12:15 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit ihrem PKW den Bremer Weg in Syke und übersah beim Überqueren der Straße Auf den Wührden die von rechts kommende und vorfahrtberechtigte 33-jährige Fahrzeugführerin eines PKW. Es kam zum Zusammenstoß. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt. An den beteiligten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Rollerfahrerin

Am Donnerstag, den 02.10.2025, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 16-jährige Kleinkraftradfahrerin aus Staffhorst die Schmelingstraße in Sulingen. In Höhe der Eimündung Am Wolfsbaum übersah eine 37-Jährige mit ihrem PKW die bevorrechtigte 16-Jährige. Die 16-jährige Kleinkraftfahrerin und ihre ebenfalls 16-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 02.10.2025, gegen 09:45 Uhr, befuhren zwei hintereinanderfahrende PKW die Mindener Straße (L343) von Wagenfeld kommend in Fahrtrichtung Ströhen. Im Bereich einer Haltestelle beabsichtigte ein 47-Jähriger seinen PKW zu wenden. Eine nachfolgende 71-Jährige versuchte mit ihrem PKW nach links auszuweichen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW, wobei beide Personen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 69

Am heutigen Freitag, den 03.10.2025, gegen 10:40 Uhr, befuhr eine 43-Jährige mit dem PKW die Vechtaer Straße (B69) von Diepholz kommend in Fahrtrichtung Vechta. In Höhe des Ritterguts Falkehardt beabsichtige sie nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden PKW eines 69-Jährigen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell