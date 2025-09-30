PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Alkoholisierter Einbrecher festgenommen ---

Diepholz (ots)

Die Polizei hat am Montagabend gegen 20.55 Uhr in Moordeich, Pablo-Picasso-Straße, im Netto Verbrauchermarkt einen alkoholisierten 40-jährigen Einbrecher festgenommen.

Der 40-Jährige hatte sich vermutlich bei Ladenschluss im Markt einschließen lassen, um später u.a. die Tabakwaren zu entwenden. Als er gegen 20.55 Uhr gewaltsam versuchte die Behältnisse für Tabakwaren zu öffnen, löste er Alarm aus. Eine Sicherheitsfirma informierte die Polizei, die schnell mit mehreren Streifenwagen den Markt umstellte. Der Einbrecher wurde von den zuerst eintreffenden Polizeibeamten im Markt erkannt und beim Verlassen des Marktes festgenommen.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen konnte die Polizei eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Der 40-jährige Tatverdächtige stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Festgenommene wurde zur Dienststelle verbracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Bei der Durchsuchung des Marktes konnten keine weiteren Personen entdeckt werden. Im Bereich der Getränke fand die Polizei ein Versteck, in dem sich der 40-Jährige bei Ladenschluss versteckt haben musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 10:03

    POL-DH: --- Sudwalde - Brand zerstört Garage ---

    Diepholz (ots) - Am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr geriet eine aus Holz gebaute Garage in Brand und wurde komplett zerstört. Der Sohn, der im Haus wohnenden Familie, entdeckte das Feuer in der Garage und alarmierte sofort, zusammen mit seinen Eltern, die Feuerwehr. Die Familie brachte sich in Sicherheit und blieb unverletzt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Garage mit angrenzender Werkstatt bereits in Vollbrand. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:13

    POL-DH: --- Lembruch - Verkehrsunfall zwischen zwei Krädern und einem Pkw ---

    Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Wagenfelder Straße wurde am Sonntagmittag gegen 13.25 Uhr eine Krad-Fahrerin leicht verletzt. Ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw wollte von der Wagenfelder Straße nach rechts in eine Seitenstraße abbiegen und verkehrsbedingt bremste. Der nachfolgende 64-jährige Kradfahrer musste dadurch stark abbremsen. Die ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren