POL-DH: --- Stuhr - Alkoholisierter Einbrecher festgenommen ---

Diepholz (ots)

Die Polizei hat am Montagabend gegen 20.55 Uhr in Moordeich, Pablo-Picasso-Straße, im Netto Verbrauchermarkt einen alkoholisierten 40-jährigen Einbrecher festgenommen.

Der 40-Jährige hatte sich vermutlich bei Ladenschluss im Markt einschließen lassen, um später u.a. die Tabakwaren zu entwenden. Als er gegen 20.55 Uhr gewaltsam versuchte die Behältnisse für Tabakwaren zu öffnen, löste er Alarm aus. Eine Sicherheitsfirma informierte die Polizei, die schnell mit mehreren Streifenwagen den Markt umstellte. Der Einbrecher wurde von den zuerst eintreffenden Polizeibeamten im Markt erkannt und beim Verlassen des Marktes festgenommen.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen konnte die Polizei eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Der 40-jährige Tatverdächtige stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Festgenommene wurde zur Dienststelle verbracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Bei der Durchsuchung des Marktes konnten keine weiteren Personen entdeckt werden. Im Bereich der Getränke fand die Polizei ein Versteck, in dem sich der 40-Jährige bei Ladenschluss versteckt haben musste.

