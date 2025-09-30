PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sudwalde - Brand zerstört Garage ---

Diepholz (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr geriet eine aus Holz gebaute Garage in Brand und wurde komplett zerstört.

Der Sohn, der im Haus wohnenden Familie, entdeckte das Feuer in der Garage und alarmierte sofort, zusammen mit seinen Eltern, die Feuerwehr. Die Familie brachte sich in Sicherheit und blieb unverletzt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Garage mit angrenzender Werkstatt bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Garage incl. der Werkstatt brannten völlig nieder.

Nach ersten Erkenntnissen sind vermutlich Akkus, die zum Laden auf der Werkbank lagen, die Ursache für den Brand. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 80000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

