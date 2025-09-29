Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Am Sonntagvormittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Neubruchhausen, Nienburger Straße, eingebrochen.

Der oder die Täter öffneten auf der Rückseite es Hauses zwischen 08.45 Uhr und 12.30 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so durch das Bad ins Haus. Im Haus wurden weitere Türen aufgebrochen und nahezu alle Räume durchwühlt. Anschließend verließen die Unbekannten, vermutlich ohne Diebesgut, das Haus wieder. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

