Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 27.09.2025

Diepholz (ots)

Stuhr-Varrel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagvormittag, in der Zeit von 8:00 bis 13:00 Uhr, ist es in Stuhr-Varrel, auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei einem Parkvorgang einen Ford mit DH-Kennzeichen und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. An dem Ford entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe (Tel.: 0421-8066-0) zu melden.

Weyhe-Kirchweyhe - Verkehrsunfallflucht

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Weyhe-Kirchweyhe, im Krämerweg, ebenfalls zu einer Unfallflucht. Ein geparkter VW-Caddy mit HH-Kennzeichen wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von über 1.000,00 EUR. Zeugen werden auch hier gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe (Tel.: 0421-8066-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Wichmann S., PKin
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

