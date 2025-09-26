PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DH: --- Sulingen - Polizei kontrolliert Pedelecs
Fatbikes und E-Scooter ---

POL-DH: --- Sulingen - Polizei kontrolliert Pedelecs / Fatbikes und E-Scooter ---
Diepholz (ots)

Sulingen - Polizei kontrolliert Pedelecs / Fatbikes und E-Scooter

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei Sulingen im gesamten Stadtgebiet Pedelecs, Fatbikes und E-Scooter kontrolliert. Hauptsächlich zielte diese Kontrolle auf die Überprüfung von Manipulationen an Pedelecs und der Verkehrssicherheit von Fahrrädern/Pedelecs ab. Bei der Kontrolle erhielt die Sulinger Polizei Unterstützung von zwei Kollegen aus Osnabrück, die sich auf das Erkennen von Manipulationen spezialisiert haben.

Am Donnerstag wurden bei der Kontrolle über mehrere Stunden insgesamt etwa 50 Pedelecs, Fatbikes und E-Scooter kontrolliert. Drei E-Bikes und ein E-Scooter beschlagnahmte die Polizei. Bei ihnen besteht der Verdacht einer Manipulation. Bei sechs E-Scootern fehlte die Versicherung. Ein E-Scooter-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Neben der technischen Kontrolle und der Kontrolle der Versicherung wurde u.a. auch das Befahren des Gehweges und das Fahren in entgegengesetzter Richtung kontrolliert und geahndet. Hier musste die Polizei in 20 Fällen verkehrsordnungswidriges Verhalten ahnden.

Die Polizei Sulingen ist zufrieden mit der Kontrolle, kündigt aber eine Wiederholung der Kontrollen in der nächsten Zeit an.

