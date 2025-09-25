POL-DH: --- Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

Diepholz (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr wurde einer 66-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Die 66-Jährige war beim Einkaufen in Syke, Zum Hachepark, im NKD, als ihr Unbekannte das Portemonnaie aus der Handtasche entwendeten. Die Frau bemerkte den Diebstahl, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Da sich in dem Portemonnaie auch eine EC-Karte befand, ließ die Frau diese sofort sperren. ...

mehr