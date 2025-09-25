POL-DH: --- Stuhr - Einbruch in Wohnhaus ---
Diepholz (ots)
Am Mittwochvormittag zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Brinkum, Leester Straße, eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Hauseingangstür in das Haus ein. Hier suchten sich vermutlich zielgerichtet das Schlafzimmer auf. Neben Münzgeld entwendeten sie noch einen nicht verankerten Tresor. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.
Tipps zum Thema Einbruchschutz unter www.polizei-beratung.de
