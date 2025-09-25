PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber - Hausmüll illegal entsorgt ---

  • Bild-Infos
  • Download

Diepholz (ots)

Mehrere Beutel und andere Behältnisse mit Restmüll haben Unbekannte in der Zeit von Freitag letzter Woche bis Montag in der Deckauer Masch in Drebber entsorgt. Der Müll wurde am Straßenrand an einem Maisfeld unberechtigt abgeladen. Bei den Ermittlungen stieß die Polizei auf Hinweise eines möglichen Verursachers. Der Bauhof der Gemeinde wurde mit der Entsorgung des Mülls beauftragt. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Verursacher laufen. Sollte der Unbekannte ermittelt werden, so droht ihm eine Anzeige und er muss für die Entsorgungskosten aufkommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

