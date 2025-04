POL-PIING: Wütender Pizzeria-Gast

Ingelheim (ots) - Am Samstag, den 12.04.25 gegen 20:14h kam es in Nieder-Hilbesheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Der 56-jährige Autofahrer aus Nieder-Hilbesheim befährt die Gewerbestraße und will nach links in Richtung Ober-Hilbesheim abbiegen. Hierbei übersieht er den von links kommenden 16-Jährigen ...

