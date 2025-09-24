Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr kollidierten an der Kreuzung Hauptstraße / Obere Bergstraße zwei Pkw, beide Fahrer wurden dabei verletzt. Eine 46-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Obere Bergstraße und wollte an der Kreuzung nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Sie übersah den Pkw eines 41-jährige Fahrers, der die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurden sowohl die 46-Jährige wie auch der 41-Jährige leicht verletzt. Beide versorgte der Rettungsdienst. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen ca. 4500 Euro.

