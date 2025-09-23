PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Delmenhorst, Verfolgungsfahrt endet im Zaun - Stuhr, Einbruch und Diebstahl - Rehden, Einbruch in Maschinenhalle ---

Diepholz (ots)

Delmenhorst - Verfolgungsfahrt endet im Zaun

Ein 13-Jähriger flüchtete mit einem Kleinkraftrad am Montagabend gegen 18.45 Uhr in Delmenhorst vor der Polizei. Bei der Verfolgung verunfallten der Streifenwagen und das Kleinkraftrad. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei wollte gegen 18.45 Uhr ein offensichtlich nicht zugelassenes Kleinkraftrad anhalten. Als der Fahrer dies bemerkte, versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Polizei folgte dem Flüchtenden mit Sonder- und Wegerechten. In einem verkehrsberuhigten Bereich in der Stuckenbergstraße gerieten beide beim Abbiegen von der Straße ab und kollidierten mit einem Zaun. Am Streifenwagen, dem Kleinkraftrad und dem Zaun entstand Sachschaden. Aus Neutralitätsgründen wurde der Verkehrsunfall von der Polizei Weyhe aufgenommen.

Stuhr - Einbruch in Friseursalon / Diebstahl von Kompletträdern

Unbekannte Täter sind am letzten Wochenende in einen Friseursalon in der Syker Straße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten in der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr, bis Montag, 08.40 Uhr, gewaltsam ein Fenster und gelangten so in den Salon. Nach dem sie einiges Mobiliar durchsucht hatten, entwendeten sie ein Behältnis für Trinkgeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

In der Weyher Straße Ecke Bassumer Straße haben Unbekannte alle vier Räder eines Pkw Mercedes Benz AMG entwendet. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr, bis Montag, 09.45 Uhr, stellten sie den Pkw auf Pflastersteine und montierten alle vier Räder ab. Sie flüchteten unerkannt und ließen den Pkw auf den Steinen stehend zurück. Der Schaden steht auch hier noch nicht fest.

Hinweise zu beiden Sachverhalten nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Rehden - Einbruch in Maschinenhalle

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter in eine Maschinenhalle in Rehden, An der Loge, ein und entwendeten zwei GPS-Empfänger, Dieselkraftstoff und Werkzeuge. Der oder die Täter öffneten zwischen 21.00 Uhr und 07.30 Uhr gewaltsam eine Tür zur Maschinenhalle. Nach dem Diebstahl flüchteten die Diebe unerkannt. Der Schaden steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

