Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Polizei zufrieden mit dem Verlauf des Großmarktes ---

Diepholz (ots)

Die Polizei zieht eine überwiegend positive Bilanz von dem Verlauf der Markttage des diesjährigen Diepholzer Großmarktes.

Insgesamt haben an allen Tagen ca. 100000 Menschen ausgelassen gefeiert. Vereinzelt kam es zu veranstaltungstypischen Vorfällen. Die Polizei musste die eine oder andere Auseinandersetzung beenden und auch Platzverweise aussprechen. Insgesamt verzeichnete die Polizei nur wenige Körperverletzungen. In zwei Fällen wurden Personen schwerer verletzt. Auch ein Polizeibeamter wurde bei einem Einsatz durch den tätlichen Angriff eines Marktbesuchers leicht verletzt. In fast allen Vorfällen spielte Alkohol eine Rolle. Eine sichtbare Polizeipräsenz wurde sowohl von den Marktbesuchern, als auch von den Veranstaltern positiv wahrgenommen.

Der Einsatzleiter der Polizei, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Meyer, zeigte sich daher auch zufrieden mit dem Verlauf des Großmarktes. "Mit dem Einsatzkonzept incl. Videoüberwachung und der sichtbaren Präsenz konnte das Marktgeschehen aus polizeilicher Sicht gut bewältigt werden. Einzelne überwiegend alkoholbedingte Auseinandersetzungen konnten durch konsequentes Einschreiten eingesetzter Polizeikräfte schnell geklärt und unterbunden werden."

