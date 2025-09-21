PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 21.09.2025

Diepholz (ots)

Hinsichtlich des Diepholz Großmarktes kam es zu einigen verbalen Streitigkeiten, wobei es teilweise zu minimalen, körperlichen Auseinandersetzungen kam. Bei einem Vorfall kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung, in dessen Folge der Verletzte Gesichtsverletzungen erlitt. Der anschließend durch die Polizei festgestellte Täter leistete bei der Sachverhaltsaufnahme erheblichen Widerstand durch Schlagen gegen die Polizeibeamten. Insgesamt verlief der Großmarkt in der letzten Nacht aus polizeilicher Sicht ansonsten ohne weitere große Vorkommnisse.

Am gestrigen Samstag, gegen 12:55 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW die K 51 aus Richtung Düste in Richtung Cornau. In Höhe der Ortschaft Dreeke überfuhr er mit seinem PKW ein auf der Fahrbahn liegendes Mehrzweckstrahlrohr, wodurch sein PKW am Unterboden nicht unerheblich beschädigt wurde. Vermutlich ist dieses Mehrzweckstrahl zuvor von einem anderen Fahrzeug heruntergefallen. Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

Ehrenburg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einem Pkw-Anhänger-Gespann im Begegnungsverkehr kam es am Samstag, den 20.09.2025, gegen 13:50 Uhr auf der Landesstraße 341 in Ehrenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Hinterreifen eines mitgeführten Anhängers eines 27-jährigen Fahrzeugführers aus der Samtgemeinde Kirchdorf. Der Reifen kollidierte in der Folge mit dem entgegenkommenden Pkw einer 42-Jährigen aus Twistringen. Die Fahrzeugfront des entgegenkommenden Pkw wurde durch den Zusammenprall erheblich beschädigt. Die Fahrzeugführerin des beschädigten Pkw wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Pedelec unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagabend, den 20.09.2025, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 72-Jähriger aus Sulingen mit seinem Pedelec die Straße "In den Feldgärten" in Sulingen. Nach einem Wendemanöver stürzte der 72-jährige Radfahrer mit seinem Pedelec gegen den stehenden Pkw einer 27-jährigen Sulingerin. Am Pkw der 27-Jährigen entstand Sachschaden. Bei dem Radfahrer wurde vor Ort eine erhebliche Alkoholbeeinflussung (2,29 Promille) festgestellt, sodass bei diesem eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Polizeiinspektion Diepholz
