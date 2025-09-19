PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DH: --- Diepholz - Verkehrsunfall mit vier Beteiligten und zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Auf der Vechtaer Straße (B 69) in Aschen sind am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge kollidiert, dabei wurden zwei Fahrer verletzt.

Ein 36-jähriger Fahrer befuhr mit Pkw und Anhänger die B 69 in Richtung Vechta. Als er nach links abbiegen wollte, blinkte und aufgrund von Gegenverkehr anhalten musste, erkannte der nachfolgende 38-jährige Pkw-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Durch den Aufprall wurde der Anhänger in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte mit den Pkw's einer 40-jährigen und einer 72-jährigen Fahrerin. Die beiden 36- und 38-jährigen Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der gesamte Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

